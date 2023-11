La Fondazione Avsi è una organizzazione non governativa senza scopo di lucro nata a Cesena nel 1972. È impegnata con 364 progetti di cooperazione allo sviluppo in 40 paesi, inclusa l’Italia. Avsi è presente in Africa, America Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia e opera in vari settori, quali: educazione, sviluppo urbano, sanità, lavoro, agricoltura, sicurezza alimentare e acqua, energia e ambiente, emergenza umanitaria e migrazioni. Lo staff è composto da 2.296 persone e si avvale di una rete di più di 2.000 volontari. Ha iniziato a lavorare in Tunisia nel 2000 con un progetto di formazione del personale docente, in particolare dedicato ai nove istituti scolastici gestiti dall’Arcidiocesi di Tunisi. Nel 2019 Avsi ha ottenuto il riconoscimento ufficiale del governo tunisino e ha aperto un ufficio nella capitale Tunisi. Oggi lavora a Grand Tunis, in particolare nei quartieri più poveri della capitale, e nei governatorati di Nabeul e Gabes.