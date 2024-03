Profitti netti +20% a quota 62 milioni Nel 2023, il Gruppo Mondadori ha registrato ricavi netti in lieve aumento, con un utile netto di gruppo in crescita del 20%. Il Cda propone un dividendo del 9% in più rispetto all'anno precedente. La presidente Marina Berlusconi sottolinea la solidità dell'azienda, focalizzata principalmente sul settore dei libri.