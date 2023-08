Profitti elevati dopo il 2022 record

Per il Gruppo Lego (in foto l’ad Niels Christiansen), nei primi sei mesi del 2023, ricavi per 27,4 miliardi di corone danesi (3,7 miliardi di euro), con una crescita dell`1% rispetto al primo semestre del 2022; utile netto di 5,1 miliardi di corone (685 milioni di euro). Le vendite al consumo sono cresciute del 3%.