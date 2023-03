Lavoratori precari, più contratti stabili per tutti. Il caso Spagna esalta la sinistra

Manifestazione contro il precariato

Piace molto a Elly Schlein. La cita spesso Giuseppe Conte. Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri ne parlano come di una sorta di punta avanzata del riformismo socialista in Europa. Ci riferiamo alla reforma laboral spagnola approvata lo scorso anno. Proprio quella riforma anti-precarietà che porta la firma della vice di Pedro Sánchez, la ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, ospite d’onore super applaudita al congresso della Cgil di Rimini in questi giorni. Un punto di riferimento che, però, come osserva Emmanuele Massagli, presidente di Adapt, riguarda un pacchetto di norme che, in larghissima misura, in Italia sono presenti da anni, "se non da sempre". Senza considerare che nel Paese iberico la cosiddetta flessibilità in uscita (leggi licenziamenti) è decisamente più accentuata che in Italia anche rispetto ai contratti a tempo indeterminato. Ma che cosa prevede, nello specifico, il cosiddetto "modello spagnolo" delle nuove regole del mercato del lavoro? Un modello che, detto per inciso, fu varato dal Parlamento di Madrid con 175 voti a favore e 174 contrari, con un voto, quello decisivo, "regalato" per sbaglio da un deputato del Partido Popular che votava telematicamente da casa. La riforma, come spiegano gli esperti di Adapt, introduce la presunzione secondo cui il...