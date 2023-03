Poste cresce ancora Ebit a +24 per cento

Poste Italiane chiude il bilancio 2022 "con un risultato operativo a livelli record": l’ebit in crescita del 24% a 2,3 miliardi, "pari a più del doppio del livello del 2017, prosegue la traiettoria di crescita significativa" con "contributi positivi normalizzati da tutti i settori di business". L’utile netto è di 1,51 miliardi, -4,3%, "il doppio del livello 2017 che si attestava a 0,7 miliardi" rileva l’azienda. Ricavi a 11,9 miliardi, +6%. Il dividendo proposto è in aumento del 10% a 0,65 euro per azione.