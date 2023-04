Chi sono i dieci 'Paperoni' della tv? Ecco la classifica aggiornata

Prendi uno zero e moltiplicalo per sei. Poi alza ancora il tiro, fino a raggiungere le cifre più stellari. Sono quelle che gravitano attorno ai ‘paperoni’ della tv. Gli stipendi da capogiro delle star fanno da sempre il giro del web, ma quali sono, ad oggi, i 10 che guadagnano di più? Ecco la classifica. Il podio dei ‘Paperoni’ tv La regina dei salotti tv resta Maria De Filippi, con un patrimonio ricchissimo messo da parte nel corso dei suoi 30 anni di carriere televisiva. Secondo il sito Trend Online, infatti, la De Filippi ogni anno guadagna circa 10 milioni di euro solo per la conduzione di Uomini e Donne, Amici, Tu Si que Vales e C'è Posta Per te. Che corrispondono a 0,32 centesimi di euro al secondo e ben 19 euro e 20 centesimi al minuto. Da Passaparola a Chi vuol essere milionario, da Tu si que Vales ad Avanti un altro passando per Paperissima, Gerry Scotti ha condotto quasi tutti i principali format di successo dell’azienda televisiva Mediaset, diventando negli anni una certezza in termini di affidabilità ed ascolti. Le cifre dello stipendio di Scotti le ha messe in mostra The Italian Times: vanterebbe uno stipendio di circa 10 milioni di euro all’anno. Per molti Paolo Bonolis, insieme a Maria De Filippi e Barbara D’Urso sono i conduttori più pagati in Italia. Paolo Bonolis non si limita infatti al solo ruolo di presentatore, ma veste anche i panni di ideatore e autore dei programmi condotti. Tutto ciò fa lievitare il cachet del conduttore, che secondo le ultime stime e indiscrezioni a 40mila euro a puntata per il solo Avanti un altro! Money.it ha moltiplicato la cifra per il numero delle puntate in onda per stagione, ottenendo una cifra approssimativa di circa 9 milioni di euro all’anno. A questi, si aggiungono gli stipendi per la conduzione di Scherzi a Parte e Ciao Darwin. Dal quarto al settimo posto Al quarto posto troviamo Barbara D’Urso, una delle più note e seguite conduttrici televisive italiane. I suoi programmi quotidiani le hanno permesso di entrare nella casa di milioni di italiani, rendendola un personaggio familiare e amichevole. E quindi seguito. Nel 2015, la stessa D’ Urso aveva dichiarato nel programma di Radio24 La Zanzara di guadagnare circa 500mila euro senza tasse. Secondo Money.it la conduttrice partenopea avrebbe guadagnato circa 8mila euro a puntata ai tempi in cui conduceva Pomeriggio 5, con la cifra che sarebbe salita negli show domenicali della trasmissione. In questo caso la cifra sarebbe arrivata a toccare la quota di 15mila euro. In chiusura Economy Magazine riporta che la conduttrice guadagnerebbe ogni anno circa 6 milioni di euro, cifre però mai confermate dalla diretta interessata. Non è da meno Ezio Greggio, le indiscrezioni fanno sapere che avrebbe guadagnato a Striscia la Notizia ben 24mila euro a puntata. Cifra più che raddoppiata per Paperissima. Quindi, Mediaset a lui riserverebbe un importo di circa 6 milioni di euro all’anno. Poi arriva la ricercatissima Ilary Blasi. Volto Mediaset per conduzione prima de Le Iene e poi del Grande Fratello VIP e dell’Isola dei Famosi. Dopo l’annuncio della separazione con Totti la coppia sta monopolizzando le pagine di cronaca rosa. Secondo Trend online per il Grande Fratello la showgirl ha guadagnato almeno 25mila euro a puntata. Per la conduzione dell’Isola dei Famosi 2021, secondo le indiscrezioni, il cachet sarebbe di 50mila euro a puntata, per un totale di 900.000 euro (18 puntate). Importi successivamente confermati, secondo alcune voci, anche per l’edizione del 2022. Non si può non citare pure Fabio Fazio. Stando a quanto riportato da Conto Corrente Online, Fazio avrebbe percepito dalla Rai oltre 2 milioni di euro all’anno per la conduzione dei suoi quattro Festival di Sanremo. L’indiscrezione è stata poi confermata anche dal conduttore nel 2017 al Corriere della Sera in un’intervista nella quale ha ammesso di aver incassato uno stipendio totale di 8 milioni e 960mila euro. Oltre a Sanremo, infatti, Fabio Fazio è il conduttore di Che tempo che fa, in onda dal 2003. Il talk show della domenica è prodotto da una società facente capo allo stesso Fazio, Officina, che negli ultimi anni avrebbe triplicato i propri introiti passando da 4 ad 11 milioni. Dall’ottavo a decimo posto Alessia Marcuzzi, dopo la conduzione dell’Isola dei famosi, Grande fratello e Le Iene pare abbia guadagnato una fortuna. Secondo il sito Trend Online l'Isola dei famosi, da sola, le sarebbe fruttata 90 mila euro ad episodio, quindi più di un milione di euro in soli tre mesi. Se a tutto questo aggiungiamo anche i proventi degli altri programmi, si può stimare che Alessia Marcuzzi guadagni circa due milioni di euro all'anno solo di televisione. E Belen? Parliamo di cifre milionarie anche per lei. Al timone de Le Iene, la Rodriguez pare percepisca – secondo varie fonti sul web – oltre 20mila euro a puntata. Non si sa a quanto ammonti il suo stipendio come presentatrice di Tu Sì Que Vales. Comunque, anche i suoi guadagni annuali si aggirerebbero intorno ai due milioni di euro all’anno tra ospitate e ingaggi fissi. Altro volto di punta della tv è Amadeus, uno dei presentatori Rai più pagati, basta pensare ai ricavi da record per la Rai arrivati da Sanremo. Secondo Money.it, infatti, per aver condotto il Festival di Sanremo 2022 Amadeus si è messo in tasca tra i 500mila e i 600mila euro, una cifra simile a quella incassata nelle precedenti edizioni. Per quanto riguarda invece l’edizione 2023, ci sarebbe una contrazione nel cachet del conduttore che dovrebbe mettersi in tasca 70.000 euro a puntata, ovvero 350.000 euro in totale.