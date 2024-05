Panetta (Bankitalia): “Da immigrati regolari sostegno all’occupazione”

Roma, 31 maggio 2024 – Favorire l’ingresso di immigrati regolari in Italia può sostenere l’occupazione in Italia, anche se occorre gestire il flusso. Lo sostiene il governatore Fabio Panetta nelle Considerazioni finali che chiudono la Relazione annuale di Bankitalia.

Citando le stime Istat, Panetta ha delineato le prospettive demografiche in Italia. “Da qui al 2040 il numero di persone in età lavorativa diminuirà di 5,4 milioni di unità, malgrado un afflusso netto dall’estero di 170.000 persone all’anno. Questa contrazione si tradurrebbe in un calo del Pil del 13 per cento, del 9 per cento in termini pro capite". C'è poi la questione giovani: "Molti hanno cercato migliori prospettive di lavoro all'estero”, 525mila tra il 2008 e il 2022, e “l'esodo indebolisce la dotazione di capitale umano del nostro paese”. In questo sono auspicabili decisi aumenti dei tassi di occupazione che “potrebbero arrivare a controbilanciare gli effetti del calo demografico e mantenere invariato il numero degli occupati”. Come mantenere livelli adeguati di impieg? "E' possibile – spiega Panetta – che un sostegno all'occupazione derivi da un flusso di immigrati regolari superiore a quello ipotizzato dall'Istat”. Anche se “occorrerà gestirlo, in coordinamento con gli altri paesi europei, bilanciando le esigenze della produzione con gli equilibri sociali e rafforzando le misure di integrazione dei cittadini stranieri nel sistema di istruzione e nel mercato del lavoro”.

Più immigrati e un maggiore occupazione non cambieranno però nella sostanza l’andamento del Pil, precisa Panetta. “L'apporto del lavoro alla crescita dell'economia non potrà che essere modesto. Solo la produttività potrà assicurare sviluppo, lavoro e redditi più elevati".

