Operazione immobiliare da 15 milioni a Milano

Gardant Investor Sgr (in foto l’ad Guido Lombardo) finanzia una società gestita dalla francese Inovalis per l’acquisto di un immobile a uso uffici nel business park di Milanofiori. L’importo dell’operazione condotta da Inovalis in Italia, è pari a 15 milioni di euro e prevede il finanziamento a 5 anni.