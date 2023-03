Openjobmetis: utile netto 2022 pari a 14,3 milioni di euro. Cda, +33,6% rispetto al 2021

Rosario Rasizza Amministratore Delegato

Milano, 15 Marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per il Lavoro, quotata sull’Euronext Milan - segmento STAR - gestito da Borsa Italiana, ha esaminato il Bilancio Consolidato, e approvato il Progetto di Bilancio Separato al 31 Dicembre 2022, entrambi redatti in base ai principi contabili internazionali (IFRS) come definiti dall'International Accounting Standard Board (IASB). Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell’Assemblea degli azionisti per il 21 aprile 2023. L’amministratore Delegato Rosario Rasizza ha commentato: “Nonostante il contesto macroeconomico complesso segnato dai rincari dei costi energetici e dall’inflazione, il Gruppo ha consuntivato ricavi pari a € 768,4 milioni in crescita rispetto all’anno precedente. Si confermano le performance positive delle controllate Seltis Hub, specializzata in ricerca e selezione, e Family Care - Agenzia per il Lavoro, specializzata in somministrazione di assistenti a persone anziane. Il contributo di tutti ci ha portato a realizzare un utile netto pari a 14,3 milioni di euro, con una crescita del +33,6% rispetto al precedente anno. Alla luce dei risultati raggiunti, abbiamo quindi deciso di premiare la fiducia dei nostri investitori con l’attribuzione di un dividendo di cinquanta centesimi per azione. Ricordo che...