Olivetti certificata per la parità di genere

Olivetti (in foto l’ad Quang Ngo Dinh), società benefit del gruppo Tim, ha ottenuto la certificazione per la parità di genere rilasciata da Rina, confermando l’impegno per l’azzeramento del gender gap in azienda. La società ha intrapreso iniziative formative dedicate a tutte le sue persone, vertici compresi, per favorire una maggiore consapevolezza nell’ambito delle tematiche di genere. L’impegno nell’affermazione della gender equality è confermato dal percorso di selezione e sviluppo delle risorse e dall’attenzione al superamento del gender pay gap.