Prysmian (in foto l’ad designato Massimo Battaini) fa shopping negli Usa e offre oltre 3,9 miliardi di euro per acquistare la rivale Encore Wire negli Usa. L’operazione segue di poco l’acquisizione dell’australiana Warren & Brown, attiva negli impianti per le telecomunicazioni e consente alla multinazionale italiana di consolidarsi negli Usa.