Novanta aziende insieme, più un’altra trentina nel padiglione . Record vini in esposizione: saranno 450, tutti da scoprire

"Vinitaly è la più importante fiera di settore che vede partecipe il comparto vitivinicolo del Friuli Venezia Giulia. L’edizione 2024 si porrà come un ulteriore step rispetto al percorso iniziato quest’anno con le fiere di Parigi e Düsseldorf, portando avanti la collaborazione avviata con il consorzio Unidoc per l’organizzazione e la gestione degli spazi espositivi". Parola dell’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, nella presentazione della vetrina regionale a Verona. In Fiera ci saranno 90 aziende nell’area collettiva, più altre 28 che parteciperanno in forma singola e saranno ospitate nel padiglione Fvg, per un totale di oltre 450 etichette in esposizione (il numero più alto tra tutte le regioni presenti).

"I percorsi espositivi – ha reso noto Zannier – saranno suddivisi in 6 zone di denominazione ben definite (Doc Friuli Collio, Doc Friuli-Isonzo, Doc Friuli Grave - Carso - delle Venezie, Doc Fvg, Doc Friuli-Aquileia, Doc Colli Orientali che include anche la Docg Ramandolo), al fine di rendere pienamente riconoscibili le diverse aree produttive della nostra regione. Saranno inoltre potenziate le attività collaterali alle esposizioni, avremo 9 degustazioni masterclass con buyer internazionali e 60 etichette regionali in degustazione, oltre a interventi B2B con numerosi ospiti di prestigio".