Nel trimestre ricavi per 32,4 milioni . Cresce ancora il settore alberghiero

Per Monrif Spa, che ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2024, ricavi consolidati per 32,4 milioni di euro. Margine operativo lordo consolidato +25% pari a 1,9 milioni. Costi operativi in riduzione di 2 milioni di euro (-9,4%) rispetto al 31 marzo 2023. Costo del lavoro in diminuzione di 1,3 milioni (-10%) rispetto l’analogo periodo del 2023. Nel settore alberghiero la società di gestione del Gruppo, EGA S.r.l., prosegue la propria attività di crescita con ottimi risultati, anche per quanto riguarda l’Hotel Brun di Bologna, aperto alla fine del 2023. Le attività digitali si sono concentrate nel potenziare l’offerta di contenuti originali video e audio. I siti on line evidenziano, a marzo 2024, 17,7 milioni di utenti unici mensili (Fonte Audicom e al netto delle duplicazioni) e 116,6 milioni di pagine viste mensili (Fonte Audicom). Numeri che hanno consentito anche la tenuta dei ricavi della raccolta della pubblicità nel digitale.