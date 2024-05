Nel 2024 utile stimato sopra 1,3 miliardi

Mps ha chiuso il primo trimestre 2024 con un utile di 333 milioni di euro, in rialzo del 41,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il risultato è migliore dei 281 milioni attesi, in media, dal consensus degli analisti. "Abbiamo iniziato il 2024 con una performance operativa record", commenta l’ad di Mps Luigi Lovaglio. Al 31 marzo 2024 il gruppo ha realizzato ricavi complessivi per 1,013 miliardi di euro, in aumento del 15,2%.