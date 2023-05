Nel 2022 ricavi netti per 2,35 miliardi

Il gruppo Armani (in foto l’ad e presidente Giorgio Armani) ha chiuso il 2022 con ricavi netti per 2,35 miliardi di euro, in aumento del 16,5%, un margine operativo lordo di 289 milioni (+25%) e un risultato operativo migliorato del 30% su base annua a 202,5 milioni. Il giro d’affari del retail è stimato superare i 6,5 miliardi di euro.