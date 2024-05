Nei tre mesi ricavi per 976 milioni. Spesi 500 milioni in investimenti Autostrade per l'Italia ha registrato un aumento del traffico del 4,3% nel primo trimestre del 2023, con ricavi operativi di 976 milioni di euro e un utile di 193 milioni. Sono stati spesi 500 milioni in investimenti per nuove opere e manutenzioni.