Mutui, i tassi scendono ancora. Patuelli: "Sempre più convenienti"

"Continua anche a giugno la discesa dei tassi dei mutui che stanno tornando particolarmente convenienti". Così Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, commenta i dati del Rapporto mensile dell’Associazione bancaria secondo cui il tasso medio sui nuovi mutui ipotecari alle famiglie da parte delle banche è diminuito a giugno al 3,56%, rispetto al 3,61% del maggio di quest’anno e al 4,42% di dicembre 2023. Raggiunto perciò il minimo di 18 mesi. Un quadro non dissimile da quello di altri Paesi europei dopo mesi in cui i tassi di mercato avevano iniziato ad anticipare il primo taglio della Bce arrivato a inizio giugno.

Più contenuto invece il calo per i nuovi prestiti alle imprese, al 5,25% contro il 5,38% di maggio e il 5,45% di dicembre 2023. Il tutto mentre a giugno 2024 tornano ad aumentare i depositi dei clienti delle banche, segnando un +1,4% dopo almeno un anno in cui si erano registrate variazioni negative (-0,8% a maggio) e a fronte di una raccolta diretta complessiva ( depositi e obbligazioni) in aumento del 3% a giugno in un trend di rialzo che prosegue da inizio anno.

Il rapporto mensile dell’Abi parla di una "stabilizzazione" del trend di discesa dei tassi di mercato che avevano anticipato il taglio Bce di giugno. Il tasso medio sul totale dei prestiti sottoscritti negli anni a giugno scende al 4,77% dal 4,80% del mese precedente. "Continua la diminuzione dei tassi sui prestiti bancari, in calo per il settimo mese consecutivo sui mutui e, a giugno, estesa anche ai prestiti alle imprese e al totale dei prestiti sottoscritti negli anni", ha commentato Gianfranco Torriero, vice direttore generale vicario Abi. Per quel che riguarda, invece, i tassi di mercato, nei primi 11 giorni di luglio il tasso Euribor a 3 mesi è stato in media del 3,70% (3,72% a giugno) e in diminuzione di 30 punti base rispetto al valore massimo registrato a ottobre 2023. Mentre il tasso sui Bot a sei mesi è stato in media del 3,60% (3,59% nella media di giugno) e in calo di 45 punti base rispetto al valore massimo registrato a ottobre 2023.

Il tasso Irs a 10 anni (molto usato nei campo dei mutui) è stato in media del 2,82% (2,79% a giugno) e in diminuzione di 70 punti base rispetto al valore massimo registrato a ottobre 2023. A maggio 2024 i crediti deteriorati, l’1,43% dei crediti totali (erano il 9,8% nel 2015), sono leggermente diminuiti a 30,3 miliardi di euro, da 30,5 miliardi di dicembre 2023 (31,2 miliardi a settembre 2023). Rispetto al loro livello massimo, 196,3 miliardi raggiunti nel 2015, sono in calo di 166 miliardi. A giugno il tasso medio sul totale dei depositi bancari (certificati di deposito, depositi a risparmio e conti correnti), è stato l’1,02% (1,05% nel mese precedente; 0,32% a giugno 2022). Il tasso sui soli depositi in conto corrente, che non ha la funzione di investimento, scende invece allo 0,56% (0,58% nel mese precedente e 0,02% a giugno 2022).