Mutui variabili, come muoversi coi tassi alle stelle: 4 strade per evitare segnalazioni

Bologna, 28 febbraio 2023 – Allarme mutui. Con l’aumento dei tassi di interesse, i finanziamenti ipotecari a tasso variabile si stanno rivelando una vera e propria bomba a orologeria per il portafoglio di molti, con l’importo della rata in crescita costante mese dopo mese. Ecco quindi alcuni consigli per tenere sotto controllo le uscite, ‘abbattere’ il costo della rata del mutuo e, soprattutto, non finire tra i cattivi pagatori. Sospensione, rinegoziazione e surroga: come funziona In alcuni contratti è prevista la sospensione del pagamento della rata o il pagamento della sola quota capitale per alcuni mesi. In ogni caso, se ci si avvale di queste clausole, nel caso in cui si volesse optare in futuro per la surroga, la nuova banca subentrante chiederà il pagamento regolare dell’intera rata da almeno 6 mesi. La seconda opzione è la rinegoziazione del mutuo. Recandosi alla banca, si può chiedere di ripianare il mutuo su durate più lunghe per ottenere un abbassamento del costo della rata andando ad agire solamente sulla durata del finanziamento. Una terza opportunità è quella della surroga. La surroga permette di modificare la tipologia di tasso passando, per esempio, da un variabile a un fisso, ma anche di intervenire sulla durata...