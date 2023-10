Auto e moto d’epoca mettono il turbo. L’evento a Bologna

Auto e Moto d’Epoca celebra i suoi primi quarant’anni a Bologna. Le quattro e le due ruote storiche fanno sempre sognare e fanno da volano a un’economia florida alimentata da passione e collezionismo. E gusto per il bello. Per la prima volta l’evento è ospitato dalla Fiera di Bologna, dopo un’era a Padova e un 2022 da record con 5mila vetture esposte e 130mila visitatori. Il più importante mercato di veicoli storici in Europa è in programma dal 26 al 29 ottobre. Raddoppiati gli spazi espositivi arrivati a quota 235mila metri quadrati e con ben 14.500 posti auto coperti per visitatori ed espositori. A disposizione dei visitatori ci sono undici padiglioni e numerose aree esterne.

Il padiglione 21, 15mila metri quadri, è dedicato tutto alle moto d’epoca. Tra le chicche un’Honda da competizione esposta in anteprima mondiale con la partecipazione del pluripremiato Lucio Cecchinello Racing Team e la storica 750 Honda K0. Ci sarà poi uno spazio dedicato alla storia BMW Motorrad per i suoi 100 anni. E poi numerosi esemplari dell’importante Collezione Battilani di Imola, una tra le più rinomate in Italia per qualità e quantità delle sue trecento moto. In particolare con gli esemplari italiani dalle origini agli anni Quaranta.

Fondamentale la presenza di Club e Registri storici, con il loro modelli. Ovvero, il Registro Internazionale Touring Superleggera, per esempio, esporrà una delle prime Ferrari stradali al mondo: la Berlinetta 195 LM Coupé Superleggera del 1950 e l’Alfa Romeo 6C 2500 S Cabriolet Turinga del 1942. Presenti anche la Scuderia San Martino e il Museo dell’Automobile di San Martino in Rio che presenteranno insieme un doppio stand, con due vetture ultracentenarie e una sorpresa legata alla celebre 24 Ore di Le Mans. Il 25 ottobre è in programma un corteo storico di Mercedes e anche l’omaggio ai 90 anni della Collezione del Mauto, Museo Nazionale dell’Automobile di Torino. Per Alfa Romeo debutto in un salone internazionale delle 33 stradale, madrina ’ad honorem’ del programma heritage ’Alfa Romeo Classiche’.

A 50 anni dalla sua prima vittoria internazionale conquistata al memorabile Tour de France del 1973, la Lancia Stratos stradale sarà esposta allo stand di FCA Heritage. Presenti collezioni europee come l’Autoworld di Bruxelles, il Lowman Museum dei Paesi Bassi, il Museo Nazionale dell’Automobile di Mulhouse il National Motor Museum di Beaulieu. L’ASI Village, dell’Automotoclub Storico Italiano celebrerà la produzione automobilistica nazionale con l’esposizione ’Orgoglio Italiano’.

Auto e Moto d’Epoca è anche il più grande mercato veicoli e ricambi del settore, dai modelli unici dei carrozzieri artigianali anni ’30 alle più promettenti youngtimer degli anni ’90. Orari 9-19 (18 domenica 29). Biglietti anche online.

Francesco Forni