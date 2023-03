Edifici green, auto elettriche e industria a zero emissioni: come sarà l'Europa del futuro

Impianto fotovoltaico (Dire)

Roma, 13 febbraio 2023 - Con la direttiva sulla performance energetica degli edifici (Epbd), che ha superato giovedì 9 febbraio la prima tappa con il voto alla commissione industria del Parlamento europeo, si completa il quadro delle misure avviate dalla Commissione europea per superare la crisi energetica e attuare la transizione ecologica del Vecchio Continente. Il provvedimento, che ha l'obiettivo di tagliare gli sprechi energetici degli immobili europei a scopo residenziale e dovrebbe approdare al voto dell’Assemblea plenaria a marzo, chiede ai Paesi dell'Unione di riqualificare il proprio patrimonio edilizio per raggiungere la classe energetica E entro il 2030 e la D entro il 2033, con obiettivo finale di emissioni zero entro il 2050. Un enorme cantiere La direttiva è destinata a mettere in moto un enorme cantiere per la riqualificazione degli edifici europei, malgrado le resistenze del governo italiano, che si è schierato contro adducendo un'“eccezione” del patrimonio edilizio nazionale rispetto al resto del Vecchio Continente. Il problema è che l'Italia ha un parco residenziale particolarmente malandato e inefficiente, con una proprietà immobiliare molto frammentata, quindi poco disposta a investire nelle riqualificazioni. Il relatore della direttiva, l'irlandese Ciaran Cuffe, è intervenuto per rassicurare il governo Meloni: "Si è detto che...