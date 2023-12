Medici in pensione a 72 anni. L’idea del governo per far fronte alla carenza di dottori scatena polemiche

Roma, 17 dicembre 2023 – I medici potranno andare in pensione a 72 anni. E’ questa la proposta che il governo avanzerà al Parlamento e che nasce dalla necessità di far fronte alla “carenza di medici”. Una possibilità che invece non dovrebbe interessare gli infermieri il cui limite massimo dovrebbe restare a 70 anni. Una proposta che non ha mancato di scatenare subito le polemiche dei sindacati di categoria pronti a “nuovi scioperi”. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Medici in pensione a 72 anni

Il governo ha proposto di innalzare a 72 anni l'età pensionabile dei medici dirigenti e dei medici docenti universitari, mentre per gli infermieri l'età resta a 70 anni. Lo ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a margine della riunione della commissione Bilancio in Senato. Si tratta di un'ulteriore possibilità dunque prevista per queste categorie.

La Manovra prevede 70 anni

“Già il testo del governo prevedeva la pensione a 70 anni su base volontaria per il personale medico e infermieristico, sono arrivate tante richieste di modificare il testo da parte di maggioranza e opposizione, e il governo è favorevole di estendere a 72 anni la possibilità anche allargandola ai docenti universitari della facoltà di medicina”, ha detto Ciriani.

Infermieri a riposo a 70 anni

Il ministro ha spiegato che si tratta di una proposta del governo, che ha preparato un testo, che adesso sarà discussa con la maggioranza, che è d'accordo, e con l'opposizione. La proposta "riguarda i dirigenti medici ospedalieri, e per gli infermieri probabilmente no, resterà 70”, ha aggiunto. Per Ciriani si tratta di una “esigenza oggettiva” dettata, come per i medici di famiglia, da “una carenza di medici sul territorio notevole”.

I sindacati di categoria: “Pronti allo sciopero”

L'emendamento per l'innalzamento dell'età pensionabile dei medici e degli infermieri a 72 anni è “un insulto alla categoria, solo per salvare alcune lobby. Questa volta faremo le barricate e siamo disposti a indire nuovi scioperi da subito. Non si salva così la sanità pubblica”. Lo afferma Pierino Di Silverio, segretario del maggiore dei sindacati dei medici ospedalieri, l'Anaao Assome.

"Speriamo che sia una fake news, sarebbe il chiaro segnale che è in atto una vera e propria guerra ai professionisti – afferma Di Silverio –. Noi chiediamo di poter lavorare bene e il tempo giusto. Invece, da un lato si costringono i medici ad andare in pensione dopo per non avere tagli enormi alla propria pensione, e dall'altro si va ancora oltre: invece di sbloccare il tetto alle assunzioni nel Sistema sanitario nazionale, si pensa di poter sopperire alle carenze facendo lavorare i medici già in servizio oltre i 70 anni”. Questa ipotesi “dei 72 anni – sottolinea Di Silverio – è stata già caldeggiata 5 volte lo scorso anno e quest'anno la si ripropone in manovra. Se davvero così fosse, faremo le barricare perché non è questo il modo di salvare la sanità. Siamo disposti – conclude il leader sindacale – a indire un nuovi scioperi da subito”.