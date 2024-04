Marco Bizzarri investe nel marchio Elisabetta Franchi: sarà presidente della maison

Bologna, 4 aprile 2024 – Tornano le sfide per Marco Bizzarri, il grande manager ex presidente e Ceo di Gucci che ha lasciato nel luglio 2023 dopo anni e anni di incredibili successi e decisioni apicali che hanno fatto parlare il mondo per genio e invidia. Ora Bizzarri annuncia la sua prossima nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di Elisabetta Franchi, azienda nella quale investirà personalmente, attraverso la sua holding di famiglia Nessifashion. L'investimento in Elisabetta Franchi rappresenterà una quota che potrà salire fino al 23% dell'azienda. Con la holding, il manager investirà, inoltre, in aziende che operano nel settore della moda e del lusso, sia in Italia che all'estero. Una decisione attesa perché un uomo di tanta esperienza e preparazione non può certo andare in pensione (e poi sarebbe troppo giovane: è nato a Reggio Emilia nel 1962), anche se subito dopo l’uscita da Gucci si è concentrato ad investire con la sua famiglia a Gabicce, sulla Riviera Adriatica, alle pendici del monte San Bartolo. A Gabicce Alta Bizzarri ha avuto la prima casa con la moglie Maristella e qui il figlio Stefano ha rilanciato il ristorante Dalla Gioconda. E ora l’investimento su Elisabetta Franchi, brand di moda femminile lanciato dalla stessa stilista-imprenditrice bolognese con ottime performance. “Questo nuovo capitolo della mia vita professionale sarà focalizzato sugli investimenti in aziende e in risorse umane di valore. È per me un grande privilegio poter lavorare al fianco di persone appassionate con le quali creare sinergie proficue ", dice Bizzarri sul suo nuovo ruolo in Elisabetta Franchi che definisce “un'imprenditrice che si è fatta da sé, resiliente e di grande successo, con una chiara visione dell'evoluzione del suo business per il futuro".

L’azienda Elisabetta Franchi chiuderà il 2023 con un fatturato di 170 milioni di euro e un EBIT del 31,8%. "L'azienda che Elisabetta ha creato rappresenta un asset con un grande potenziale di espansione, sia in Europa che a livello internazionale – conclude Bizzarri –. Sono orgoglioso di unirmi a Elisabetta e al suo team e di sostenerli in questa prossima fase di crescita”

--