Manovra 2024, via libera della Camera

Roma, 29 dicembre 2023 – La manovra 2024 taglia il traguardo e viene approvata alla Camera con 200 sì e 112 no. Il via libera, entro la fine dell’anno, evita così il rischio dell’esercizio provvisorio. La legge di Bilancio da circa 24 miliardi di euro è così suddivisa: oltre 15 miliardi finanziati in deficit e destinati al taglio del cuneo (quasi 11 miliardi) e alla riduzione delle aliquote Irpef (poco più di 4 miliardi). Le due misure insieme porteranno un vantaggio in busta paga per i contribuenti coinvolti di circa 120 euro al mese, e sono finanziate solo per il 2024.

Tra le misure previste ci sono anche le risorse per il Ponte sullo Stretto, le pensioni e aiuti per i mutui degli under 36.