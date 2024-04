Mammi: "Comparto fondamentale"

"Il vino è un tratto distintivo fondamentale del nostro territorio, sotto il profilo culturale e identitario e quello economico. I grandi gruppi regionali e tante piccole cantine indipendenti esportano in tutto il mondo, in una fase storica nella quale – anche a fronte di una contrazione generalizzata dei consumi - l’Italia è il secondo esportatore mondiale di vino dopo la Francia. Negli ultimi 3 anni la Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione 42 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle imprese vitivinicole, per aumentare il valore aggiunto delle produzioni". Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura dell’Emilia-Romagna, Alessio Mammi, presentando la nuova edizione di Tramonto DiVino il roadshow del gusto regionale che si articolerà in 7 tappe. Partirà con una tappa speciale da Modigliana (nel Forlivese), località duramente colpita dalle frane l’anno scorso. Si terrà il 28 giugno.