Un manager digitale aiuta le pmi a gestirsi

L’IDEA È SEMPLICE, ma in parte rivoluzionaria, come spesso accade per le startup. In questo caso l’innovazione sta nel trovare soluzioni agili per le piccole e medie imprese. E a basso costo. È quanto spiega Iberio Michieli (nella foto), fondatore di "No Code Solutions", startup innovativa nata a Tagliacozzo, in provincia dell’Aquila, nel 2023. Iberio Michieli lavora nel mondo digital da decenni, è un sessantenne con quasi quarant’anni di carriera dal mondo assicurativo a quello dei software. Da alcuni anni ha deciso di sposare il sistema gestionale in cloud di GW Apps, fornitore leader di soluzioni SaaS per il mercato delle piccole e medie imprese con sede a Los Angeles. Lui, romano, ha deciso di operare dall’Abruzzo, zona obiettivo dei finanziamenti Pnrr, con il sogno di aiutare le piccole e medie imprese italiane nel processo di digitalizzazione. "L’idea è semplice ed è racchiusa dentro la parola M.E.Di.Co.", dice Michieli, ossia "My enterprise digital coach". "Il nostro obiettivo è infatti quello di creare un gemello digitale dell’azienda, un software capace di gestire tutti i flussi, dai rapporti coi clienti al bilancio. Una sorta di manager digitale che cambierà per sempre la vita delle piccole e medie imprese", spiega Iberio Michieli, "No Code Solutions" si propone nel settore dello sviluppo no-code e low-code.

Il modello di business prevede un affiancamento di un anno all’azienda partner, che poi può completamente gestire in autonomia il proprio sistema informatico, avendo anche imparato a implementarlo, o chiedere ancora collaborazione ai manager digitali per gli anni a venire. Nata ad aprile 2023, la startup distribuisce e sviluppa soluzioni in No Code, con abbattimento di tempi e costi molto importanti, si stima fra il 60 e il 70% per le imprese. Il capitale di rischio è 100% italiano, inoltre la startup detiene l’esclusiva per l’Italia della Piattaforma GWApps, la soluzione Platform as a service sviluppata a Los Angeles da Henry Khalife, Richard Knight e altri. Il fatturato obiettivo 2024 è di 250 mila euro. Attualmente il team è composto da circa 15 persone. Dal 2025 il fondatore vorrebbe superare la startup e aprire a capitali privati. Il centro di ricerca si avvale della collaborazione con l’università dell’Aquila.

"No Code Solutions ha sviluppato un sofisticato motore di workflow che è in grado di interpretare eventi e coordinare azioni sia all’interno che all’esterno dell’azienda", aggiunge Michieli. "Le nostre soluzioni sono basate su workflow e sono altamente versatili. Infatti, possono essere applicate in ambiti aziendali differenti, dal marketing alla pianificazione strategica, dalle relazioni con i clienti allo sviluppo di nuovi mercati. Le strategie usate per aiutare i clienti sono davvero molte. C’è, per esempio Adi, acronimo di “ascolto, disegno, implemento“, che rappresenta la metodologia applicata esclusivamente dai Instant Solutions Architect (Isa). Parliamo di professionisti altamente specializzati nel campo della gestione aziendale e della progettazione di sistemi gestionali, esperti nell’analisi delle risorse e dei processi aziendali esistenti". Gli Instant Solutions Architect sono appunto professionisti altamente specializzati nel campo della gestione aziendale e della progettazione di sistemi gestionali. Sono formati, certificati e attentamente monitorati da "No Code Solutions", il che garantisce un alto standard di competenza.

Gli Isa sono inoltre esperti nell’analisi delle risorse e dei processi aziendali esistenti. Sanno come utilizzare al meglio le risorse e i dati disponibili all’interno dell’azienda per progettare sistemi gestionali efficaci. Il loro approccio è basato su un metodo collaudato, che garantisce l’ottimizzazione dei processi aziendali e il massimo utilizzo delle potenzialità della nuova piattaforma. La startup si basa sull’ascolto, il disegno e l’implementazione delle soluzioni: "è questa la nostra metodologia. No Code Solutions, utilizzando questo metodo, garantisce il successo dei progetti di progettazione di sistemi", spiega ancora Michieli.

La nascita di "No Code Solutions" ha avuto il placet di Los Angeles, dove ha sede GW Apps, realtà ben consolidata negli Stati Uniti e in America Latina, tanto che Henry Khalife, Ceo di GW Apps, afferma: "Siamo entusiasti di unire le forze con No Code Solutions per portare il potere trasformativo di GW Apps alle aziende italiane. Con la loro esperienza locale, miriamo ad aiutare le organizzazioni in Italia a sbloccare nuove opportunità di crescita, efficienza e conformità". "La partnership tra GW Apps e No Code Solutions promette di inaugurare una nuova era di trasformazione digitale in Italia, portando l’innovazione, l’efficienza e la governance in primo piano nel panorama imprenditoriale locale", dice Michieli, che prosegue: "La partnership mira a sfruttare la potenza della piattaforma tecnologica No-Code di GW Apps, per accelerare il percorso di trasformazione digitale delle piccole e medie imprese e implementare solidi sistemi di governance che consentono alle organizzazioni di creare, distribuire e gestire applicazioni personalizzate senza la necessità di alcuna codifica". "Ho sempre fatto l’analista di business, anche a livello molto alto, lavorando sul controllo di gestione, l’analisti del business. In fase di analisi funzionale, il team informatico a cui mi rivolgevo nelle varie aziende, mi diceva sempre che le cose non si potevano fare. Ci allontanavamo così, però, dal cliente finale. Due anni fa ho scoperto la piattaforma americana, che ho usato prima per divertimento, poi ho capito che sarebbe diventato il mio nuovo lavoro", racconta Michieli. L’idea della startup è nata proprio così, per creare uno strumento agile, poco costo e utile alle piccole e medie imprese.