Un corso di caldareria con l’università

DA SEMPRE IL GRUPPO TOSTO promuove sia all’interno dell’azienda sia attraverso partnership con le istituzioni scolastiche del territorio la formazione del personale, a partire dai giovani, consapevole di quanto siano fondamentale investire nelle risorse umane per rafforzare le capacità organizzative e sviluppare le competenze. Negli ultimi 10 anni, oltre 300 persone sono state formate con corsi di formazione organizzati internamente dall’azienda in collaborazione con istituti, scuole ed università, ed oltre il 60% dei partecipanti qualificati è stato integrato nell’organico aziendale. In particolare la Walter Tosto collabora con l’Istituto Tecnico L. di Savoia di Chieti con il quale è stato istituito un percorso di studi personalizzato che coinvolge l’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia al fine di soddisfare pienamente i fabbisogni del settore della caldareria. Il progetto è stato attivato a settembre 2017 ed ha visto un coinvolgimento diretto degli ingegneri e dei tecnici della Walter Tosto nella realizzazione dei piani di studi in collaborazione con i docenti dell’Istituto tecnico.

ll percorso formativo viene svolto all’interno di una classe sperimentale dell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia con caratterizzazione Caldareria. L’azienda abruzzese inoltre accoglie da anni gli studenti degli istituti tecnici, professionali e dei licei del terzo, quarto e quinto anno scolastico che ne fanno richiesta, provenienti dai territori di Chieti e Pescara, per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro mentre è la prima impresa ad aver promosso e attivato la qualifica professionale in operatore di caldareria in collaborazione con l’I.I.S. Umberto Pomilio di Chieti mentre quella di operatore di saldatura è stata attivata con l’I.P.S.I.A.S. Di Marzio – Michetti di Pescara. Infine, dal 2006 la Walter Tosto svolge ogni anno un corso di formazione professionale per saldatori della durata di 220 ore a cui si è aggiunto il corso di formazione di sei settimane per operatori di saldatura robot organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano della Saldatura. Infine tra le tante iniziative volte a favorire percorsi di studio finalizzati a formare laureati candidati a entrare nel gruppo ha promosso con l’Università de L’Aquila master in Pressure Process Equipment: Design & Manufacturing e in Junior Sales Area Manager.

A. Pe.