Un centinaio di tecnici impegnati nella ricerca

La Sigma Spa ha il proprio headquarter a Monterubbiano nelle dolci colline dell’entroterra della provincia di Fermo. I poli produttivi dell’azienda sono nelle immediate vicinanze della sede principale ovvero a Rubbianello, a Comunanza e Altidona. Le attività di ricerca e sviluppo, nella sede di Monterubbiano e a Concordia sulla Secchia in provincia di Modena, occupano un centinaio di tecnici. Il fatturato 2023 è stato di 87.824.833 euro con un utile netto di circa il 6,5%. Attualmente le persone occupate in Italia sono 565.