Tre servizi gratuiti per la crescita delle pmi

C’è tempo fino al 21 aprile per aderire ai Sace for Made in Italy Days: due settimane di iniziative gratuite – partite lo scorso 8 aprile – organizzate da Sace con il patrocinio del ministero delle Imprese e del Made in Italy per sostenere la crescita delle pmi italiane. Aderendo all’iniziativa su www.sace.it, le imprese possono chiedere gratuitamente tre servizi: una verifica dell’affidabilità dei propri partner commerciali, un parere di assicurabilità e una valutazione preliminare per ottenere liquidità tramite il factoring.