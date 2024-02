Springwater Capital l’azionista di maggioranza

Springwater Capital è dal 2022 l’azionista di maggioranza di Fintyre con oltre il 90% delle quote. Fondo d’investimento pan-europeo leader nel settore delle “special situations”, offre soluzioni di capitale sofisticate a società con un elevato potenziale di crescita. In particolare, dagli uffici di Milano, Lussemburgo e Madrid investe in vari Paesi dell’Europa occidentale. Il focus del fondo sono le imprese con un fatturato compreso tra i 100 milioni e il miliardo e mezzo di euro, in una pluralità di settori: dalla logistica all’energia, dal retail all’aerospazio.