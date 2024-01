Sostenibilità e digitale. Una gara fra aziende

SIGEP 2024 DEDICA ampio spazio al futuro e ai giovani. Fra le novità di questa edizione, per esempio, c’è l’area Start-Up, disposta attorno alla Vision Plaza. Lo spazio nasce dalla partnership tra Italian Exhibition Group e Angi, Associazione Nazionale Giovani Innovatori e alla collaborazione con Ice, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e vuole essere la vetrina delle imprese innovative che propongono tecnologie, servizi e soluzioni nei settori del foodservice dolce. Il progetto mira ad instaurare incontri professionali e condivisione di idee con le aziende di diverse dimensioni, che mirano a rafforzare la propria competitività e creare nuove opportunità di business attraverso l’innovazione.

Il Premio Innovazione, istituito grazie alla collaborazione con l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, offrirà inoltre alle aziende espositrici l’opportunità di mettere in luce le proprie peculiarità, candidandosi ad una delle cinque categorie presenti: Prodotto Innovativo, Sostenibilità, Innovazione Digitale, Organic/Free From, Packaging.

La 45° edizione di Sigep sostiene con ancora maggior impegno la formazione e la costruzione dei percorsi di crescita professionale dei giovani. In questo senso, la manifestazione di Italian Exhibition Group ha avviato la progettualità di percorsi teorico-pratici grazie all’ampio ventaglio di panel, eventi e gare di settore nazionali e internazionali, ponendosi come punto di riferimento autorevole per le nuove generazioni che desiderano accrescere il proprio talento nel settore del foodservice dolce. Nasce Sigep Academy. Sigep Giovani, svolta in collaborazione con Pasticceria Internazionale e con il coinvolgimento delle aziende espositrici e degli istituti professionali italiani, punta ad offrire agli studenti l’opportunità di mettere in pratica le abilità apprese a scuola.

Sigep Giovani lancerà diverse sfide in ambito pasticceria che avranno come protagonisti 12 istituti, con un concorso loro dedicato in Pastry Arena. Sempre sotto il cappello Sigep Academy rientra Sigep per le scuole, l’iniziativa che offrirà corsi pratici ed educational che diventeranno veri e propri roadshow training ai ragazzi delle scuole alberghiere e degli istituti professionali, per entrare in contatto con i professionisti del fuori casa dolce.

Letizia Magnani