"Servono sgravi per la sanificazione"

SANIFICAZIONE E IGIENE alimentare sono fondamentali ovunque, tanto più nelle mense scolastiche e in quelle degli ospedali, come spiega Massimo Piacenti, presidente di Anir Confindustria "Il settore della ristorazione collettiva è forse quello che più di tutti ha subito e sta subendo ancora gli aumenti senza controllo dei beni alimentari. Un ambito economico con quasi 4000 imprese, che occupano 120mila lavoratrici e lavoratori, con l’80% della manodopera femminile, per un fatturato annuo di 3,9 miliardi di euro e con 2 miliardi di pasti erogati". Da qui l’importanza della salubrità degli ambienti e degli alimenti.

"Si tratta di un comparto che offre servizi fondamentali, come il servizio mensa in scuole e ospedali e che è sottoposto, giustamente, a clausole sociali molto vincolanti - spiega Piacenti - Solo nel biennio 2022- 2023 il rialzo dei prezzi è stato del 18,6%. È appena iniziato un nuovo anno che rischia di certificare una profonda crisi strutturale del nostro comparto. Diventa vitale, a questo punto, per tutto il settore, cambiare la rotta di una situazione che è diventata insostenibile, per le imprese e per tutto l’indotto". Da qui la necessità, per il presidente di Anir Confindustria di "modificare il Codice Appalti, affinché riconosca automaticamente gli adeguamenti dei prezzi". Per Piacenti, inoltre "occorre stabilire un intervento economico per sostenere le imprese che hanno fatto fronte all’aumento incontrollato dei prezzi dei beni alimentari con fondi propri. A quel punto, e siamo pronti a fare la nostra parte per intero come abbiamo sempre fatto, sarà possibile affrontare la contrattazione nazionale della ristorazione collettiva in ottica di crescita, di sviluppo del settore, di maggiore valorizzazione delle risorse umane e non di mera conservazione e cristallizzazione delle parti. Questi sono i motivi per cui chiediamo di istituire un Tavolo nazionale della ristorazione collettiva, a cui far partecipare tutta la filiera, in cui poter affrontare tutte le questioni del settore tra Istituzioni, imprese, parti sociali e stakeholder".

Anir è l’Associazione Nazionale delle Imprese della Ristorazione Collettiva: aderisce a Confindustria e ha lo scopo di promuovere, rappresentare e tutelare gli interessi legittimi e di carattere generale delle imprese del settore ed associate.

l. m.