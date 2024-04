Quattordicimila soci e un miliardo di fatturato

Conserve Italia è un Gruppo cooperativo con sede a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. Leader in Italia nella trasformazione alimentare, associa oltre 14mila produttori agricoli italiani riuniti in 39 cooperative e lavora 600 mila tonnellate di frutta, pomodoro e vegetali in 12 stabilimenti produttivi (di cui 9 in Italia, 2 in Francia e 1 in Spagna). Il fatturato consolidato dell’esercizio 2022-23 è di 1,14 miliardi di euro. Conserve Italia dà lavoro in Italia e all’estero a circa 3 mila persone tra addetti fissi e stagionali.