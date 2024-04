Made in Umbria

Da tempo la Bottega Tifernate ha creato una linea dal nome “Aurea“ che produce piccole opere in pictografia per i bookshop museali e i negozi di articoli da regalo dedicata a chi vuole la qualità in piccolo formato, con un prezzo accessibile. A fondare la Bottega Tifernate nel 1995 sono Romolo e i figli Stefano e Francesca Lazzari. "L’amore per l’arte - dice Stefano - mi ha portato a sperimentare le antiche tecniche di pittura in uso nelle botteghe artigiane rinascimentali. Studi e ricerca approfonditi con l’aiuto di professionisti del settore".