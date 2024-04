Made in Marche

DIS vive e lavora nelle Marche, uno dei più grandi distretti di produzione di calzature e tutti i fornitori si trovano in un raggio di 10 chilometri. La legge n. 166/09 premia le imprese che mantengono la produzione esclusivamente in Italia permettendo di applicare il marchio 100% Made in Italy, quando tutte le fasi (disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento) sono svolte esclusivamente in Italia. Le imprese che producono semplice Made in Italy possono invece delocalizzare all’estero 2 di queste 4 fasi, tracciando quelle esterne.