Made in Emilia-Romagna

Fondata nel 1992 a Finale Emilia (Modena), Abk Group Industrie ceramiche Spa è specializzata nella produzione e commercializzazione di rivestimenti in gres porcellanato per interior design e arredo. Grazie ai costanti investimenti in ricerca e sviluppo ABK Group ha sviluppato negli anni materiali ceramici innovativi e realizza prodotti in esclusiva per la Maison Versace. Abk Group distribuisce i propri prodotti in 100 Paesi e impiega oltre 600 persone. Nel 2022, il fatturato consolidato ha raggiunto i 233 milioni di euro.