Leonardo e Siemens alleate per la sicurezza digitale

NEI PROSSIMI MESI e anni la sicurezza digitale sarà un ambito di ricerca e di investimento sempre più importante. Già lo è, in tutti i settori, dal pubblico al privato. Per questo Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, tra le prime società nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana e Siemens Digital Industries, leader nell’innovazione tecnologica nel mondo dell’automazione e della digitalizzazione, hanno siglato un protocollo d’intesa dedicato al mondo industriale. Il memorandum ha lo scopo di mettere insieme le specifiche competenze per lo sviluppo di servizi e soluzioni finalizzate alla protezione dell’infrastruttura ITOT, ovvero Information Technology e Operational Technology, entrambe con dispositivi hardware e software dedicati, dei siti industriali.

L’ambito principale di intervento riguarderà la resilienza rispetto a incidenti e attacchi cyber dei sistemi di automazione e connettività che monitorano e supervisionano asset, apparati e processi delle infrastrutture critiche. La collaborazione tra Leonardo e Siemens permetterà una protezione completa: dalla threat intelligence, cioè tutte le informazioni utili per contrastare minacce di attacchi digitali, alla loro protezione. L’accordo infatti prevede uno scambio continuo di informazioni per la rilevazione delle minacce cyber alle infrastrutture Ot, ma anche uno scambio continuo di comunicazioni con servizi di monitoraggio e gestione degli attacchi basati sull’esperienza del Global Security Operation Center di Leonardo, con l’integrazione sui sistemi tecnologici di Siemens dei prodotti per la prevenzione e la risposta agli incidenti riguardanti i singoli dispositivi connessi. "Grazie a questo accordo, Leonardo e Siemens possono creare nuove sinergie basate su tecnologie e competenze complementari, con l’obiettivo di sviluppare insieme soluzioni in grado di rispondere più efficacemente alle crescenti sfide cibernetiche nel settore industriale ed energetico", ha sottolineato Alessandro Profumo, ad di Leonardo al momento dell’intesa. "Prosegue, in questo modo, il percorso evolutivo di Leonardo tracciato dal piano strategico Be Tomorrow 2030, che punta a fare della nostra azienda il perno di un ecosistema tecnologico in grado di tutelare la sicurezza dei cittadini e promuovere, insieme a Istituzioni e partner, la competitività di lungo periodo del Paese", ha aggiunto.

"Insieme a Leonardo, abbiniamo la loro indubbia capacità di integrazione di sistemi con la nostra tecnologia, creando una unica sinergia e proposta sul mercato. ll nostro obiettivo, dunque, è creare ulteriore valore per l’industria italiana e aiutare il nostro Paese nella trasformazione digitale", precisa Giuliano Busetto, Head of Siemens Digital Industries. L’accordo prevede un’azione commerciale integrata sia con soluzioni congiunte, sia con prodotti e servizi proprietari delle due aziende, per soddisfare le esigenze dei mercati oil&gas, energia, industria. L’intesa disciplina anche la formazione in ambito cybersicurezza, con la definizione di un catalogo di corsi dedicati al settore Ot, che potranno sfruttare le piattaforme e le infrastrutture della Cyber & Security Academy di Leonardo.

Gli attacchi informatici globali nel 2022 sono stati circa 2.000 e il nostro Paese è sempre più nel mirino dei cybercriminali, con un aumento de 168% rispetto all’anno precedente e il 7,6% di attacchi a livello mondiale, come dimostra il rapporto Clusit 2023, che si basa sui dati forniti dalle autorità nazionali ed internazionali.