Lemon Sistemi “firma“ il fotovoltaico di Hip

Lemon Sistemi, azienda siciliana specializzata nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e nella progettazione di soluzioni per l’efficientamento energetico, ha firmato due accordi con la società Hotel Investment Partners (Hip), società leader proprietaria di resort hotels nel sud Europa controllata da fondi gestiti da Blackstone - per la realizzazione di due impianti fotovoltaici in Sardegna da 73 kWp e 219 kWp su strutture gestite da Mangia’s del gruppo Aeroviaggi. Aeroviaggi e Hotel Investment Partners, hanno affidato a Lemon Sistemi la realizzazione di cinque impianti fotovoltaici su cinque Resort del brand Mangia’s in Sicilia e in Sardegna. E nel 2023 presso Mangia’s Brucoli Sicily, Mangia’s Santa Teresa Sardinia e Mangia’s Selinunte Resort sono stati installati tre dei cinque impianti affidati, per una capacità di oltre 600 kWp. L’accordo prevede la realizzazione degli ultimi due impianti che sorgeranno su due rinomate strutture alberghiere in Sardegna, dalla capacità di 73 kWp e 219 kWp, si completa il pacchetto dei cinque impianti fotovoltaici.

Nel mese di maggio sono iniziati i lavori per l’impianto da 219 kWp di MClub Marmorata che si concluderanno al termine dello stesso mese, mentre per l’impianto da 73 kWp presso TUI BLue Budoni è già stata completata l’installazione e l’accensione è avvenuta lo scorso 12 aprile. "Siamo molto soddisfatti – spiega Maria Laura Spagnolo, Presidente e Co-CEO di Lemon Sistemi - di proseguire la collaborazione iniziata nel 2018 con Aeroviaggi e confermata con il nuovo accordo raggiunto nel 2023 con Hotel Investment Partner su strutture gestite dalla stessa Aeroviaggi a marchio Mangia’s per la realizzazione di 5 impianti fotovoltaici in 5 Resort tra Sicilia e Sardegna.

La realizzazione degli ultimi due impianti, ci consente di essere ancora una volta partner di una affermata catena alberghiera, presente nella top 10 dei brand di ospitalità in Italia. Un’ulteriore conferma per noi della validità delle soluzioni proposte in materia di energia rinnovabile". "Siamo felici della partnership tra Mangia’s e Lemon Sistemi che con la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle nostre strutture ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi in ambito ESG, rendendo sempre più sostenibili i nostri Resort e Club", conclude Marcello Mangia, presidente & ceo di Mangia’s.

G.C.