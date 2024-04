Investimenti per oltre un miliardo di euro

GSK lo scorso anno ha annunciato un investimento di oltre 1 miliardo di euro nell’arco del prossimo decennio per accelerare le attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini con l’obiettivo di incidere in maniera positiva sulla salute di 1,3 miliardi di persone dei Paesi a basso e medio reddito e ridurre l’impatto della resistenza agli antibiotici attraverso la prevenzione e il trattamento delle malattie infettive prioritarie. Nell’ultimo anno sono stati prodotti vaccini per le meningiti, l’herpes zoster e i contro il virus respiratorio sinciziale.