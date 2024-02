Il futuro? Sostenibilità e tecnologie innovative

"FINTYRE È TORNATA rapidamente a essere leader di mercato in Italia nella distribuzione di pneumatici dopo un momento di difficoltà e nei prossimi anni intende consolidare la sua posizione attraverso quattro linee di intervento: finanziario, servizio al cliente, tecnologia e Esg". Così annuncia Mattia Franchi, ceo del Gruppo. Sul profilo finanziario la società intende portare avanti piani di crescita sostenibili e che minimizzino il bisogno di ricorrere a finanziamenti esterni, rimanendo puntuale nei pagamenti. "L’obiettivo dell’azienda – precisa Franchi – è migliorare ulteriormente l’attenzione verso i clienti, ampliando la disponibilità e la velocità delle spedizioni interregionali". Sul versante tecnologico, Fintyre ha avviato dal 2021 una serie di investimenti e azioni per sfruttare le possibilità informatiche del proprio settore, con l’obiettivo di creare un controllo centralizzato e digitalizzato per la gestione delle performance P&L, sigla per Profit&Loss, che è l’analisi dettagliata dei ricavi e dei costi di un’impresa. "È stata pianificata – precisa ancora il ceo – una roadmap pluriennale per una trasformazione completa dell’architettura IT dell’azienda in modo organico e sostenibile, andando per esempio ad integrare processi per la gestione automatica delle disponibilità nei magazzini e una rimodulazione dei modi per la determinazione dei prezzi".

Infine, a partire da settembre 2022, la compagnia ha implementato politiche di sensibilizzazione ambientale del personale e investito per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività, cercando di arrivare alla neutralità carbonica anche grazie a soluzioni di compensazione. Tra gli interventi realizzati, l’acquisto di muletti a più basso consumo, la conversione dell’intera illuminazione alle luci a Led; nei magazzini, inoltre, sono stati installati sensori per accendere le luci solo in presenza di movimento. Per la pulizia di tutti gli stabilimenti sono stati adottati detergenti biologici a basso impatto ambientale e si punta a ridurre drasticamente il consumo di carta grazie alla digitalizzazione. Ogni anno, infine, Fintyre sostiene progetti di beneficenza anche in collaborazione con i suoi partner strategici, per dare il suo contributo al sostegno dei bisogni sociali.

