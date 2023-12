A completamento dell’offerta espositiva, Milano Home offrirà una serie di workshop e momenti di confronto. Oltre alle tematiche dedicate ai retailer, due saranno i talk a cura di Polidesign per affrontare i temi legati ai cambiamenti portati da smart-working e telelavoro in termini di nuovi modelli di business. E ancora 11 incontri, a cura di 11 diverse autrici italiane ed internazionali del mondo dell’interior design, per raccontare, attraverso i propri progetti, nuovi stili di vita. Un’iniziativa firmata Platform Architecture and Design.