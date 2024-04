Expert.ai potenzia i servizi per il banking

IL FUTURO È NELL’ANALISI delle informazioni. Ne sono convinti in Expert.ai, società leader nell’implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale per creare valore di business. L’azienda ha annunciato il potenziamento dell’offerta in particolare per il settore di banche e dei servizi finanziari. Con un approccio orientato al cliente, basato sull’identificazione delle migliori soluzioni che utilizzano intelligenza artificiale da implementare o integrare in processi, applicazioni e specifici use case, la proposta spazia dall’analisi di informazioni critiche al knowledge management, all’interazione digitale con i clienti in natural language al monitoraggio di rischi e compliance.

"In questo particolare momento c’è molta attenzione sul tema intelligenza artificiale, soprattutto se si tratta di portare soluzioni concrete per passare dalla fase di sperimentazioni e promesse a progetti reali e soprattutto efficaci, in linea con gli obiettivi di business", dice Umberto Pardi (nella foto in basso), Senior Vice President Emea di Expert.ai. "Tanto più in mercati competitivi e altamente regolamentati come quello di banche e servizi finanziari – prosegue Pardi -, è fondamentale comprendere che successo e posizionamento più avere un progetto di intelligenza artificiale dipendono dalla capacità di sfruttare la portata innovativa di queste tecnologie per abilitare nuovi livelli di efficienza, velocizzare la creazione di valore e aumentare le capacità umane. Il consolidamento della nostra offerta di settore conferma anche il nostro l’impegno nel fornire soluzioni di intelligenza artificiale sempre più evolute ed efficaci". Sfruttando e integrando al meglio le diverse tecnologie sul mercato con quelle proprietarie, le soluzioni di expert.ai per banche e servizi finanziari, in concreto, semplificano e velocizzano le procedure "know your customer/know your supplier", rendono più accurata la gestione automatica di qualsiasi documento di business su larga scala. Contratti, testi normativi, report, articoli, notizie, insomma tutto ciò che può aiutare l’utente finale a gestire il proprio conto. L’obiettivo delle banche è la semplificazione, il che comporta anche il migliorano dell’assistenza ai clienti e al personale interno. Le novità digitali aiutano ad automatizzare la gestione di mail, richieste di assistenza, commenti e altri contenuti dinamici come blog e social network.

L. M.