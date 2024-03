Dall’intesa con Hera riconvertiti anche i rifiuti

Piattaforma polifunzionale HEA (Hera ed Eni per l’Ambiente), realizzerà una piattaforma ambientale all’avanguardia per la gestione di rifiuti industriali su una porzione dell’area pari a circa 3 ettari. Una sinergia importante voluta dalle due aziende per minimizzare lo smaltimento dei rifiuti, favorendo il recupero di energia e di materia. L’impianto gestirà fino a 60mila tonnellate all’anno di rifiuti speciali derivanti dalle attività ambientali e produttive, in particolare quelle del territorio, secondo le direttive Ue del Pacchetto Economia Circolare.