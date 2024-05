Consulenza garantita da una rete di Energy Point

Alperia sta investendo per ampliare i servizi e prodotti extra-commodity e migliorare l’esperienza dei propri clienti.

Nel 2023 ha costruito due aree: Contact Center e Complain & Conciliation con funzione di supporto alla struttura di vendita e per rispondere alle richieste dei clienti e gestire i reclami in modo più efficace e veloce. Non solo, la multiutility altoatesina intende estendere e rimodellare i propri Energy Point, i punti vendita sul territorio, per costruire un “negozio unico” dove i clienti possano ricevere una consulenza completa.