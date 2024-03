Base a Milano e filiali a Madrid, Londra e Berlino

Quartier generale di via Manzoni a Milano e sedi in Italia a Bologna e Napoli e all’estero a nel Regno Unito a Londra, in Spagna a Madrid e in Germania a Berlino. L’azienda è nata nel 1999 e conta più di 3600 clienti che hanno scelto i percorsi di sostenibilità e servizi SustainTech. Tecno conta clienti in tutti i settori industriali, tra cui Gruppo Sodalis, Mondo S.p.A. Heidelberg Materials, e Amplia Infrastructures. Tecno ha investito anche nella creazione del sistema integrato KontrolON per il monitoraggio degli impianti industriali.