Via libera con oltre il 99% dei voti favorevoli sul 76,15% del capitale presente in aula al bilancio e al dividendo di Snam (in foto l’ad Stefano Venier) per il 2023. Il primo si è chiuso con un utile netto in crescita dello 0,4% a 1,17 miliardi, mentre il secondo è salito del 2,5% a 28,2 centesimi.