Il 2023 per il Gruppo Cassa Centrale Banca (in foto l’ad Sandro Bolognesi) si è chiuso con un utile netto consolidato pari a 871 milioni di euro, in crescita del 55% rispetto al 2022 (562 milioni). L’utile netto della capogruppo si è attestato a 31,1 milioni. A guidare la crescita del gruppo, nuove erogazioni di crediti per oltre 8 miliardi di euro.