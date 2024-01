Nuova acquisizione per LuisaViaRoma. Nasce gruppo da 400 milioni

Roma, 4 gennaio 2024 – Importanti novità per i grandi marchi delle vendite on line di moda e lifestile come LuisaViaRoma che ha siglato un accordo con Holding IT dal quale nasce “Luisaviaroma Group” per consolidare la posizione di leadership nel mercato fashion/luxury, sfruttando le sinergie per conoscere al meglio le opportunità di un mercato in continua evoluzione. Un accordo voluto da Andrea Panconesi, fondator e presidente di LuisaViaRoma, un visionario che per primo ha intuito le enormi potenzialità delle vendite on line di lusso e lanciato la categoria dei blogger con eventi internazionali alcuni anni fa tutti basati a Firenze, e spesso durante le fiere di Pitti Uomo. LuisaViaRoma, leader nel settore dell'e-commerce di lusso, ha così acquisito Holding IT, gruppo che fa capo a Tommaso Maria Andorlini (attuale amministratore delegato di LuisaViaRoma) e che detiene il 100% delle quote della società retail Playground Srl (con rete di negozi luxury-sportswear a marchio SOTF) e della società FFW Srl, digital full service provider per lo sviluppo di servizi e-commerce nel settore lusso.

La nascita del gruppo punta a unire le competenze dell’azienda fiorentina nel commercio elettronico di lusso con le tecniche digitali avanzate di Ffw e l’esperienza nel settore retail di Playground. Con questa sinergia, l’obiettivo è quello di offrire un'esperienza di shopping ottimizzata, che risponda alle esigenze dei consumatori moderni. L'expertise di LuisaViaRoma nel settore del lusso e le capacità tecnologiche di Ffw saranno utilizzate per fornire un servizio clienti di alta qualità e un'esperienza d'acquisto integrata.

"Siamo entusiasti della nascita del gruppo. Questa acquisizione rappresenta un'opportunità strategica per unire i nostri punti di forza e creare un nuovo riferimento nel settore retail digitale e fisico, per migliorare ulteriormente la nostra offerta ai clienti", dice Tommaso Maria Andorlini. “Nel 1929 mia nonna Luisa Jaquin ha aperto un negozio nel cuore di Firenze, presto diventato un punto di riferimento per gli appassionati di moda da tutto il mondo.”, racconta Andrea Panconesi. “Sono estremamente orgoglioso di quello che siamo riusciti a creare con LuisaViaRoma, e sono ancora più entusiasta di questa nuova collaborazione per portare avanti i nostri progetti di crescita, continuando ad evolverci”.

Tra le nuove sfide di Panconesi anche l’apertura di un nuovo store a marchio “Sotf” nel cuore di Firenze, in Via De’ Tosinghi durante la settimana di Pitti Uomo 105. Uno spazio di circa 300mq, distribuito su due piani e sei vetrine basato su una vera esperienza omnichannel.Tonalità di grigio e acciaio creano un ambiente sospeso nel tempo che riempie lo store dove lo sportswear incontra la modernità.

Il neo-costituito gruppo chiude il 2023 con un GMV di quasi 400 milioni di euro con una prospettiva di crescita per il 2024 a 450 mln.