"L’IA impatterà sul 40% dei posti di lavoro"

L’intelligenza artificiale interesserà quasi il 40% dei posti di lavoro in tutto il mondo, sostituendone alcuni e completandone altri e nelle economie avanzate a essere influenzato dall’Ia potrebbe essere addirittura il 60%. Circa la metà dei posti di lavoro esposti potrebbe trarre vantaggio dall’integrazione dell’Ia in termini di produttività. Per l’altra metà, le applicazioni di intelligenza artificiale possono eseguire attività chiave attualmente svolte dall’uomo, il che potrebbe ridurre la domanda di lavoro. È quanto emerge dall’analisi del Fondo monetario internazionale che definisce "impressionanti" i risultati dello studio.