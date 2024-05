Sabaf (in foto l’ad Pietro Iotti) ha chiuso il primo trimestre 2024 con ricavi adjusted per 69 milioni di euro, in rialzo del 18,7% rispetto allo stesso periodo 2023 o del 7,2% a parità di perimetro. I ricavi effettivi sono stati di 68,9 milioni (+18,6% e +7,1%). L’ebitda adjusted è stato di 10,6 milioni.