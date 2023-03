Le nuove misure per il risparmio energetico

Minori consumi e aumento della classe energetica degli edifici

È noto, ormai, quanto il risparmio energetico sia diventato una questione più economica che ambientale. L'Europa è particolarmente colpita dalla crisi energetica, dato che molti dei suoi paesi acquistavano, e ancora acquistano, gas dalla Russia. Ora che la situazione geopolitica ha messo l’Unione Europea in una situazione complessa, il risparmio energetico e la transizione ecologica sono una necessità.Se negli ultimi tempi fa discutere il piano di efficientamento energetico previsto dalla UE, che mira all’obbligo di interventi mirati ad aumentare l’efficienza delle abitazioni entro il 2030, i governi hanno già adottato alcune misure basate su direttive europee risalenti all’estate del 2022. Il piano di contenimento dei consumi di gas naturale É ormai noto alla maggioranza della popolazione italiana che il MiTE, il Ministero per la Transizione Ecologica, ha elaborato un piano per contenere i consumi di gas. Le misure richieste dall’Europa, definite “volontarie” mirano alla diminuzione della domanda di gas fino al 15%, considerando i consumi dei cinque anni precedenti.Se la UE dichiarasse l’allerta, tali misure diventerebbero obbligatorie, e non sarebbe da escludere il razionamento a privati e attività produttive.L’Italia, prima della guerra in Ucraina, importava dalla Russia il 40% del gas necessario. La necessità di ridurre i consumi ha quindi...